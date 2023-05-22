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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Петров останется в «Ак Барсе» еще на один сезон

Хоккеист подписал новое соглашение с командой.
22 мая 2023 19:48
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров продолжит выступать за казанский клуб, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В начале мая 33-летний нападающий завершил контракт и покинул команду на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Петров провел 82 матча в регулярном чемпионате и плей-офф. На счету нападающего 15 шайб и 11 результативных передач.

Петров дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», еще трижды он выходил в финал турнира в составе ЦСКА и «Авангарда».

источник: КХЛ
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Петров останется в «Ак Барсе» еще на один сезон
Хоккеист подписал новое соглашение с командой.
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