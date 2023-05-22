Сборная Казахстана одержала волевую победу над Словенией на чемпионате мира-2023

Сборная Казахстана оказалась сильнее национальной команды Словении в матче групповой стадии чемпионата мира-2023. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу казахстанцев.

В составе победителей отличились Никита Михайлис (19-я минута), Батырлан Муратов (40-я), Евгений Рымарев (42-я) и Максим Мухаметов (57-я). Словенцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Анзе Куральта (2-я и 22-я) и Яна Дрозга (43-я).

Таким образом, Казахстан с семью очками поднялся на шестую позицию турнирной таблицы группы B. Словения находится на восьмой строчке, не набрав ни одного очка. В итоге обе команды не смогли пробиться в плей-офф мирового первенства.