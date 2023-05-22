Сборная Австрии по буллитам одолела Венгрию в матче чемпионата мира 2023 года

Австрийская сборная по хоккею нанесла поражение национальной команде Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года.
Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 3:3
За австрийцев заброшенными шайбами отличились Марко Росси (13-я минута), Стивен Стронг (27) и Лукас Хаудум (38). В составе венгров дубль оформил Иштван Шофрон (9, 20), гол на счету Милана Хорвата (25).
В серии буллитов сборная Австрии оказалась сильнее своего соперника.
Таким образом, австрийские хоккеисты набирают три очка после семи матчей и занимают седьмое место в группе А. Сборная Венгрии располагается на восьмой строчке с тремя очками. Обе национальные команды не смогли выйти в плей-офф мирового хоккейного первенства.
Чемпионат мира-2023. Группа А
Австрия – Венгрия – 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Шофрон (Эрдей, Барталиш), 08:25
1:1 – Росси, 12:45 (бол.)
1:2 – Шофрон (Шебек, Штипшиц), 19:21 (бол.)
1:3 – Хорват (Папп, Надь), 24:11
2:3 – Стронг (Хубер, Майер), 26:43
3:3 – Хаудум (Цвергер, Райнбахер), 37:09 (бол.)
Серия буллитов: 2-0