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Сборная Австрии по буллитам одолела Венгрию в матче чемпионата мира 2023 года

Игра прошла на стадионе «Нокиа-Арена», в Тампере, Финляндия. 
22 мая 2023 22:53
автор: Глеб Шевяков

Австрийская сборная по хоккею нанесла поражение национальной команде Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 3:3

За австрийцев заброшенными шайбами отличились Марко Росси (13-я минута), Стивен Стронг (27) и Лукас Хаудум (38). В составе венгров дубль оформил Иштван Шофрон (9, 20), гол на счету Милана Хорвата (25).

В серии буллитов сборная Австрии оказалась сильнее своего соперника.

Таким образом, австрийские хоккеисты набирают три очка после семи матчей и занимают седьмое место в группе А. Сборная Венгрии располагается на восьмой строчке с тремя очками. Обе национальные команды не смогли выйти в плей-офф мирового хоккейного первенства.

Чемпионат мира-2023. Группа А

Австрия – Венгрия – 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Шофрон (Эрдей, Барталиш), 08:25

1:1 – Росси, 12:45 (бол.)

1:2 – Шофрон (Шебек, Штипшиц), 19:21 (бол.)

1:3 – Хорват (Папп, Надь), 24:11

2:3 – Стронг (Хубер, Майер), 26:43

3:3 – Хаудум (Цвергер, Райнбахер), 37:09 (бол.)

Серия буллитов: 2-0

источник: «Советский спорт»
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