Шатаут Бобровского помог «Флориде» в третий раз победить «Каролину» в финале Восточной конференции

Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили «Каролину Харррикейнз» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции. Встреча в Санрайзе завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев площадки.

Единственную и победную шайбу в матче забросил Сэм Райнхарт на 31-й минуте. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 32 броска и впервые в своей карьере сыграл на ноль в матче плей-офф НХЛ. Его визави в «Каролине» Петр Кочетков не попал в заявку команды. Бобровский

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Пантерз». Четвертый матч пройдет в Санрайзе в ночь с 24 на 25 мая по московскому времени.