Бобровский установил рекорд НХЛ и вторую игру подряд признан первой звездой матча

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой третьего матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ.

В домашнем матче с «Каролиной Харрикейнз» он отразил все 32 броска по своим воротам и оформил первый шатаут в своей карьере в плей-офф НХЛ. Российский вратарь признается первой звездой второй матч подряд.

За три матча серии Бобровский отразил 132 броска по своим воротам, прежнее достижение принадлежало Джонни Боуэру, установленное в 1960 году (125 отраженных бросков).

Второй звездой встречи назван Сэм Райнхарт, который забросил победную шайбу в ворота «Каролины», третьей звездой стал Сэм Беннет, отдавший Райнхарту голевую передачу.

Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили «Каролину Харррикейнз» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции со счетом 1:0 и находятся в шаге от выхода в финал НХЛ, ведя в серии до четырех побед 3-0.