Бобровский стал седьмым российским вратарем, сыгравшим на ноль в плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал седьмым российским вратарем Национальной хоккейной лиги, который сохранил свои ворота в неприкосновенности на стадии плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее это получалось у Андрея Василевского и Евгения Набокова, которые семь раз играли «сухие матчи». Шесть шатаутов у Николая Хабибулина, по четыре у Семена Варламова и Ильи Брызгалова, один раз завершить матч без заброшенных шайб в свои ворота получилось у Антона Худобина.

Бобровский также стал самым возрастным вратарем за последние 14 лет, кто провел «сухой» матч в плей-офф. Он оформил шатаут в возрасте 34 лет и 244 дней. В 2009 году вратарь «Бостона» Тим Томас был старше на момент своего первого шатаута в Кубке Стэнли – 34 года и 340 дней.

Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили «Каролину Харррикейнз» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции со счетом 1:0 и находятся в шаге от выхода в финал НХЛ, ведя в серии до четырех побед 3-0.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 32 броска и впервые в своей карьере сыграл на ноль в матче плей-офф НХЛ.