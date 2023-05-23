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34-летний Бобровский впервые в карьере сыграл на ноль в Кубке Стэнли

«Флорида» находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
23 мая 2023 08:27
автор: Александр Шульгин

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в третьем матче финальной серии Восточной серии против «Каролины Харрикейнз» оформил первый в карьере «сухарь» в плей-офф.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «пантер», которые повели в серии 3-0. Следующий матч может оказаться решающим, и команда выйдет в финал Кубка Стэнли.

Кроме того, Бобровский установил клубный рекорд по количеству сэйвов за три матча. Только в первом поединке между командами, продлившемся более 140 минут, он отразил 62 броска.

Четвертая встреча также пройдет во Флориде. Далее, если понадобится, серия снова вернется в Роли.

источник: Ассоциация игроков НХЛ
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