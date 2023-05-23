34-летний Бобровский впервые в карьере сыграл на ноль в Кубке Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в третьем матче финальной серии Восточной серии против «Каролины Харрикейнз» оформил первый в карьере «сухарь» в плей-офф.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «пантер», которые повели в серии 3-0. Следующий матч может оказаться решающим, и команда выйдет в финал Кубка Стэнли.

Кроме того, Бобровский установил клубный рекорд по количеству сэйвов за три матча. Только в первом поединке между командами, продлившемся более 140 минут, он отразил 62 броска.

Четвертая встреча также пройдет во Флориде. Далее, если понадобится, серия снова вернется в Роли.