Бобровский прокомментировал третью победу «Флориды» в финале Восточной конференции

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции против «Каролины Харрикейнз».

«Мои товарищи по команде отлично поработали. Это отличная командная работа и отличный результат для нас. Мы рады победе, но следующая игра будет очень важной. У соперника отличная команда, прекрасные игроки. Будет еще одна битва. Мы рады этому», - приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».

Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили «Каролину Харррикейнз» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции со счетом 1:0 и находятся в шаге от выхода в финал НХЛ, ведя в серии до четырех побед 3-0.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 32 броска и впервые в своей карьере сыграл на ноль в матче плей-офф НХЛ. Второй матч подряд Бобровский признается первой звездой встречи.

Четвертый матч пройдет в Санрайзе 24 мая.