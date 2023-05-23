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Бобровский прокомментировал третью победу «Флориды» в финале Восточной конференции

Российский голкипер два матча подряд признается первой звездой игры.
23 мая 2023 10:30
автор: Александр Евграфов

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции против «Каролины Харрикейнз».

«Мои товарищи по команде отлично поработали. Это отличная командная работа и отличный результат для нас. Мы рады победе, но следующая игра будет очень важной. У соперника отличная команда, прекрасные игроки. Будет еще одна битва. Мы рады этому», - приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».

Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили «Каролину Харррикейнз» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции со счетом 1:0 и находятся в шаге от выхода в финал НХЛ, ведя в серии до четырех побед 3-0.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 32 броска и впервые в своей карьере сыграл на ноль в матче плей-офф НХЛ. Второй матч подряд Бобровский признается первой звездой встречи.

Четвертый матч пройдет в Санрайзе 24 мая.

источник: ХК «Флорида Пантерз»
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