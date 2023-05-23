Кравец останется главным тренером «Авангарда» еще на один сезон

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец останется на своем посту еще на один сезон, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, руководство клуба уже подписало контракт и намерено вскоре объявить об этом.

Ранее сообщалось, что «Авангард» вел переговоры с Бобом Хартли, но не смог договориться с канадским специалистом, который в 2021 году привел омский клуб к завоеванию Кубка Гагарина.

Кравец возглавил «Авангард» в октябре 2022 года, сменив на этом посту Дмитрия Рябыкина. В минувшем сезоне команда дошла до финала Восточной конференции, где проиграла «Ак Барсу» в серии со счетом 1-4.