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Кравец останется главным тренером «Авангарда» еще на один сезон

Омский клуб не смог договориться с Бобом Хартли и другими кандидатами.
23 мая 2023 12:09
автор: Александр Евграфов

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец останется на своем посту еще на один сезон, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, руководство клуба уже подписало контракт и намерено вскоре объявить об этом.

Ранее сообщалось, что «Авангард» вел переговоры с Бобом Хартли, но не смог договориться с канадским специалистом, который в 2021 году привел омский клуб к завоеванию Кубка Гагарина.

Кравец возглавил «Авангард» в октябре 2022 года, сменив на этом посту Дмитрия Рябыкина. В минувшем сезоне команда дошла до финала Восточной конференции, где проиграла «Ак Барсу» в серии со счетом 1-4.

источник: «Спорт-Экспресс»
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