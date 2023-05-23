Гагарина, Пелагея, Баста и Shaman выступят на церемонии чествования ЦСКА

Полина Гагарина, Пелагея, Баста и Shaman выступят на церемонии чествования московского хоккейного клуба ЦСКА на его домашней арене, сообщается на официальном сайте армейцев.

Торжественная церемония состоится 30 мая. В программе мероприятия также предусмотрена автограф-сессия с игроками и фото-сессия с кубками. А главным событием вечера станет награждение хоккеистов ЦСКА. Вход для болельщиков будет бесплатным.

В этом сезоне ЦСКА завоевал второй подряд и третий в своей истории Кубок Гагарина, победив в финальной серии турнира казанский «Ак Барс» со счетом 4-3.