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Гагарина, Пелагея, Баста и Shaman выступят на церемонии чествования ЦСКА

Армейцы намерены отпраздновать завоевание второй год подряд Кубка Гагарина.
23 мая 2023 13:54
автор: Александр Евграфов

Полина Гагарина, Пелагея, Баста и Shaman выступят на церемонии чествования московского хоккейного клуба ЦСКА на его домашней арене, сообщается на официальном сайте армейцев.

Торжественная церемония состоится 30 мая. В программе мероприятия также предусмотрена автограф-сессия с игроками и фото-сессия с кубками. А главным событием вечера станет награждение хоккеистов ЦСКА. Вход для болельщиков будет бесплатным.

В этом сезоне ЦСКА завоевал второй подряд и третий в своей истории Кубок Гагарина, победив в финальной серии турнира казанский «Ак Барс» со счетом 4-3.

источник: ХК ЦСКА
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