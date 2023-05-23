Сборная Словакии победила Норвегию в матче чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты сборной Словакии одержали победу над национальной командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года.

Отметим, что встреча, проходившая в Риге, завершилась со счетом 4:1 в пользу словаков.

За команду победителей шайбы забросили Марек Гривик (4), Петер Цегларик (8), Роберт Лантоши (16) и Рихард Паник (59). За норвежский коллектив голом отличился Маркус Викингстад (24).

Таким образом, сборная Словакии набирает 11 очков и поднимается на четвертое место в турнирной таблице группы B. Четвертая позиция дает право выйти в плей-офф соревнований, однако для словацких хоккеистов все будет решаться в игре сборных Латвии и Швейцарии.

Национальная команда Норвегии располагается на седьмой строчке, имея в своем активе шесть очков, поэтому завершает свое выступление на турнире.

Чемпионат мира-2023

Группа B

Словакия – Норвегия – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Гривик (Паник, Регенда), 03:58

2:0 – Цегларик (Росандич, Княжко), 07:30

3:0 – Лантоши (Гайдош), 15:43

3:1 – Викингстад (Берг-Пеульсен, Ольсен), 23:10

4:1 – Паник, 58:41

Вратари: Шкорванек – Хеукеланн.