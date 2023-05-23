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Сборная Германии разгромила Францию и вышла в плей-офф чемпионата мира-2023 

Команда Морица Мюллера отправила в ворота соперника пять безответных шайб.
23 мая 2023 14:33
автор: Глеб Шевяков

Национальная команда Германии нанесла разгромной поражение сборной Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу немецкой команды.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Александр Эль (4), Фредерик Тиффельс (16), Джон Джейсон Петерка (23), Даниэль Фишбух (44) и Максимилиан Кастнер (54).

Таким образом, сборная Германии обеспечила себе выход в плей-офф мирового хоккейного первенства, набрав 12 очков и заняв четвертое место в турнирной таблице группы А. Национальная команда Франции расположилась на шестой строчке, имея в своем активе шесть очков, и покидает турнир.

Чемпионат мира-2023

Группа А

Германия – Франция – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Эль (Стаховяк, Туоми), 03:31

2:0 – Тиффельс (Петерка, Кагун), 15:55

3:0 – Петерка, 15:55

4:0 – Фишбух (Висман, Небельс), 43:51 (бол.)

5:0 – Кастнер, 54:34 (бол.)

Вратари: Нидербергер - Юленен.

источник: «Советский спорт»
Сборная Германии разгромила Францию и вышла в плей-офф чемпионата мира-2023 
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