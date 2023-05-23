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Генменеджер «Лады» Якубов: мы не будем фарм-клубом СКА

Команда возвращается в КХЛ после пятилетнего перерыва.
23 мая 2023 17:56
автор: Александр Кожевников

Генеральный менеджер «Лады» Рафик Якубов опроверг тезис о том, что «Лада» будет формироваться на базе игроков, которые не смогут заиграть в основе СКА.

«Мы станем фрам-клубом СКА? Нет, это неправда. Мы будем сотрудничать, возможно, они будут помогать нам игроками, но фарм-клубом точно не будем.

Говорят, что к нам придет много игроков из СКА? Вы назовите хотя бы одного подписанного игрока из СКА», - приводит слова Якубова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Лада» получила разрешение на возвращение в КХЛ в сезоне-2023/2024. Клуб пополнит Восточную конференцию. Пять последних лет тольяттинская команда играла в ВХЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
Генменеджер «Лады» Якубов: мы не будем фарм-клубом СКА
Команда возвращается в КХЛ после пятилетнего перерыва.
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