Генменеджер «Лады» Якубов: мы не будем фарм-клубом СКА

Генеральный менеджер «Лады» Рафик Якубов опроверг тезис о том, что «Лада» будет формироваться на базе игроков, которые не смогут заиграть в основе СКА.

«Мы станем фрам-клубом СКА? Нет, это неправда. Мы будем сотрудничать, возможно, они будут помогать нам игроками, но фарм-клубом точно не будем.

Говорят, что к нам придет много игроков из СКА? Вы назовите хотя бы одного подписанного игрока из СКА», - приводит слова Якубова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Лада» получила разрешение на возвращение в КХЛ в сезоне-2023/2024. Клуб пополнит Восточную конференцию. Пять последних лет тольяттинская команда играла в ВХЛ.