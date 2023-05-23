Сборная Канады обыграла Чехию и заняла второе место в группе на ЧМ-2023

В Риге (Латвия) завершился очередной матч групповой стадии чемпионата мира по хоккею 2023 года, в котором в группе В встречались сборные Канады и Чехии. Встреча завершилась победой канадцев со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Счет в матче был открыт на последней минуте первого периода - отличился Пейтон Кребс, выведя канадцев вперед. На старте второй двадцатиминутки чехи сравняли счет усилиями Мартина Каута.

В третьем периоде канадцы вновь вышли вперед - автором шайбы стал Тайлер Майерс. Точку в матче на последнем минуте игрового времени поставил Лоусон Круз.

Сборная Канады заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав 15 очков после семи матчей. Сборная Чехии расположилась на третьей строчке, имея в активе 13 результативных баллов.

Чемпионат мира-2023

Группа В

Канада – Чехия – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы:

1:0 – Кребс (Гласс, Хант), 19:12.

1:1 – Каут (Флек, Дворжак), 22:06.

2:1 - Майерс (Куинн, Лотон), 44:09.

3:1 - Круз (Лотон) - 58:24.