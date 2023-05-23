Сборная США одолела команду Швеции в овертайме на чемпионате мира

В Тампере (Финляндия) завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, в котором сборная США встречалась с командой Швеции. Встреча завершилась победой американцев в овертайме - 4:3.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами - на гол Лео Карлссона американцы ответили шайбой Ника Бонино. Во втором периоде сборная США дважды отправила шайбу в ворота шведов - голы на свой счет записали Конор Гарланд и Лэйн Хатсон.
В третьем периоде, напротив, сильнее оказались шведы - сначала Карлссон оформил дубль и сократил отставание в счете, а затем за две с половиной минуты до конца матча Тимоти Лильегрен сравнял счет, переведя встречу в овертайм.
В овертайме победу американской сборной принес точный бросок Дилана Сэмберга.
Чемпионат мира
Групповой этап. Группа В
Швеция - США - 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)
Голы:
1:0 - Карлссон (Теммернес, Линдберг) - 09:10 (5х4).
1:1 - Бонино (Готье, Тайнэн) - 16:49 (5х4).
1:2 - Гарланд (Мазур, Гримальди) - 21:31 (5х4).
1:3 - Хатсон - 39:30.
2:3 - Карлссон (Берггрен, Юханссон) - 54:51.
3:3 - Лильегрен (Теммернес, Линдберг) - 57:29.
3:4 - Сэмберг (Мазур, Тайнэн) - 61:37.