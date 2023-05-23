ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сборная США одолела команду Швеции в овертайме на чемпионате мира

Встреча завершилась со счетом 4:3.
23 мая 2023 19:00
автор: Александр Кожевников

В Тампере (Финляндия) завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, в котором сборная США встречалась с командой Швеции. Встреча завершилась победой американцев в овертайме - 4:3.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами - на гол Лео Карлссона американцы ответили шайбой Ника Бонино. Во втором периоде сборная США дважды отправила шайбу в ворота шведов - голы на свой счет записали Конор Гарланд и Лэйн Хатсон.

В третьем периоде, напротив, сильнее оказались шведы - сначала Карлссон оформил дубль и сократил отставание в счете, а затем за две с половиной минуты до конца матча Тимоти Лильегрен сравнял счет, переведя встречу в овертайм.

В овертайме победу американской сборной принес точный бросок Дилана Сэмберга.

Чемпионат мира

Групповой этап. Группа В

Швеция - США - 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы:

1:0 - Карлссон (Теммернес, Линдберг) - 09:10 (5х4).

1:1 - Бонино (Готье, Тайнэн) - 16:49 (5х4).

1:2 - Гарланд (Мазур, Гримальди) - 21:31 (5х4).

1:3 - Хатсон - 39:30.

2:3 - Карлссон (Берггрен, Юханссон) - 54:51.

3:3 - Лильегрен (Теммернес, Линдберг) - 57:29.

3:4 - Сэмберг (Мазур, Тайнэн) - 61:37.

источник: «Советский спорт»
Определились две пары четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею
Оставшиеся участники стадии 1/4 финала мирового первенства станут известны после матча Швейцария — Латвия.
23.05.2023 19:37
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Сборная США одолела команду Швеции в овертайме на чемпионате мира
Встреча завершилась со счетом 4:3.
23.05.2023 19:00
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная Канады обыграла Чехию и заняла второе место в группе на ЧМ-2023
Встреча завершилась победой канадцев со счетом 3:1.
23.05.2023 18:50
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Генменеджер «Лады» Якубов: мы не будем фарм-клубом СКА
Команда возвращается в КХЛ после пятилетнего перерыва.
23.05.2023 17:56
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная Германии разгромила Францию и вышла в плей-офф чемпионата мира-2023 
Команда Морица Мюллера отправила в ворота соперника пять безответных шайб.
23.05.2023 14:33
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Сборная Словакии победила Норвегию в матче чемпионата мира по хоккею
В данный момент подопечные Мирослава Шатана поднялись на четвертое место в группе, которое дает право участвовать в плей-офф мирового первенства.
23.05.2023 14:27
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Гагарина, Пелагея, Баста и Shaman выступят на церемонии чествования ЦСКА
Армейцы намерены отпраздновать завоевание второй год подряд Кубка Гагарина.
23.05.2023 13:54
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Сибирь» продлила контракт с защитником Морозовым
Хоккеист принял решение остаться в родном клубе.
23.05.2023 12:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кравец останется главным тренером «Авангарда» еще на один сезон
Омский клуб не смог договориться с Бобом Хартли и другими кандидатами.
23.05.2023 12:09
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Бобровский прокомментировал третью победу «Флориды» в финале Восточной конференции
Российский голкипер два матча подряд признается первой звездой игры.
23.05.2023 10:30
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика