ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Определились две пары четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею

Оставшиеся участники стадии 1/4 финала мирового первенства станут известны после матча Швейцария — Латвия.
23 мая 2023 19:37
автор: Глеб Шевяков

После четырех проведенных матчей в заключительный день группвого этапа чемпионата мира по хоккею 2023 года определились четыре национальные команды, которые разыграют путевку в 1/2 финала турнира между собой.

Таким образом, сборная Швейцарии, которая заняла первое место в группе B сыграет в четвертьфинале с немецкими хоккеистами, которые расположились на четвертой строчке в группе А.

В свою очередь, национальной команде Канады, занявшая вторую позицию в группе В, предстоит встретиться со сборной Финляндии, которая закрепилась третьем месте в группе А.

Отметим, что оставшиеся четвертьфинальные пары станут известны после того, как состоится хоккейный матч между национальными командами Швейцарии и Латвии. Игра пройдет сегодня, 23 мая и начнется в 20:20 по московскому времени.

Добавим, что матчи 1/4 финала чемпионата мира-2023 состоятся 25 мая.

источник: «Советский спорт»
Определились две пары четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею
Оставшиеся участники стадии 1/4 финала мирового первенства станут известны после матча Швейцария — Латвия.
23.05.2023 19:37
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Сборная США одолела команду Швеции в овертайме на чемпионате мира
Встреча завершилась со счетом 4:3.
23.05.2023 19:00
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная Канады обыграла Чехию и заняла второе место в группе на ЧМ-2023
Встреча завершилась победой канадцев со счетом 3:1.
23.05.2023 18:50
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Генменеджер «Лады» Якубов: мы не будем фарм-клубом СКА
Команда возвращается в КХЛ после пятилетнего перерыва.
23.05.2023 17:56
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная Германии разгромила Францию и вышла в плей-офф чемпионата мира-2023 
Команда Морица Мюллера отправила в ворота соперника пять безответных шайб.
23.05.2023 14:33
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Сборная Словакии победила Норвегию в матче чемпионата мира по хоккею
В данный момент подопечные Мирослава Шатана поднялись на четвертое место в группе, которое дает право участвовать в плей-офф мирового первенства.
23.05.2023 14:27
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Гагарина, Пелагея, Баста и Shaman выступят на церемонии чествования ЦСКА
Армейцы намерены отпраздновать завоевание второй год подряд Кубка Гагарина.
23.05.2023 13:54
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Сибирь» продлила контракт с защитником Морозовым
Хоккеист принял решение остаться в родном клубе.
23.05.2023 12:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кравец останется главным тренером «Авангарда» еще на один сезон
Омский клуб не смог договориться с Бобом Хартли и другими кандидатами.
23.05.2023 12:09
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Бобровский прокомментировал третью победу «Флориды» в финале Восточной конференции
Российский голкипер два матча подряд признается первой звездой игры.
23.05.2023 10:30
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика