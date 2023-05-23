Определились две пары четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею

После четырех проведенных матчей в заключительный день группвого этапа чемпионата мира по хоккею 2023 года определились четыре национальные команды, которые разыграют путевку в 1/2 финала турнира между собой.

Таким образом, сборная Швейцарии, которая заняла первое место в группе B сыграет в четвертьфинале с немецкими хоккеистами, которые расположились на четвертой строчке в группе А.

В свою очередь, национальной команде Канады, занявшая вторую позицию в группе В, предстоит встретиться со сборной Финляндии, которая закрепилась третьем месте в группе А.

Отметим, что оставшиеся четвертьфинальные пары станут известны после того, как состоится хоккейный матч между национальными командами Швейцарии и Латвии. Игра пройдет сегодня, 23 мая и начнется в 20:20 по московскому времени.

Добавим, что матчи 1/4 финала чемпионата мира-2023 состоятся 25 мая.