Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в «Ак Барсе»

Нападающий Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как сообщает источник, соглашение будет рассчитано на три сезона.

Прошлый сезон форвард провел в санкт-петербургском СКА, став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

30-летний нападающий в минувшем розыгрыше регулярного чемпионата принял участие в 67 встречах, набрав 62 (40+22) очка.

В матчах плей-офф Кубка Гагарина Яшкин примет участие в 14 матчах и набрал 7 (5+2) очков.