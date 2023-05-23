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Сергей Толчинский продолжит карьеру в СКА

Ранее хоккеист выступал в «Авангарде».
23 мая 2023 22:33
автор: Александр Кожевников

Форвард Сергей Толчинский продолжит карьеру в санкт-петербургском СКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Соглашение Толчинского с санкт-петербургским рассчитано на пять лет. Толчинский с 2020 года выступал в составе омского «Авангарда». В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 68 встречах, набрав 56 (16+40) очков. В плей-офф — 7 (5+2) очков в 14 матчах.

Толчинский является воспитанником ЦСКА. Он успел поиграть в том числе и в Северной Америке - в АХЛ и НХЛ. В Национальной хоккейной лиге Толчинский провел четыре матча в составе «Каролины».

источник: «Спорт-Экспресс»
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