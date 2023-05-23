Сергей Толчинский продолжит карьеру в СКА

Форвард Сергей Толчинский продолжит карьеру в санкт-петербургском СКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Соглашение Толчинского с санкт-петербургским рассчитано на пять лет. Толчинский с 2020 года выступал в составе омского «Авангарда». В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 68 встречах, набрав 56 (16+40) очков. В плей-офф — 7 (5+2) очков в 14 матчах.

Толчинский является воспитанником ЦСКА. Он успел поиграть в том числе и в Северной Америке - в АХЛ и НХЛ. В Национальной хоккейной лиге Толчинский провел четыре матча в составе «Каролины».