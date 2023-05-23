Сборная Финляндии разгромила Данию на чемпионате мира по хоккею

В Тампере (Финляндия) завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Финляндии встречалась с командой Дании. Встреча завершилась разгромной победой финнов со счетом 7:1.

В составе сборной Финляндии отличились Марко Анттила, Атте Охтамаа, Вилле Покка, Ханнес Бьёрнинен, Юхо Ламмикко, Каспери Капанен и Николас Матинпало. В составе сборной Дании гол престижа оформил Николай Элерс.

Чемпионат мира

Групповой этап. Группа А

Финляндия - Дания - 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Голы:

1:0 - Анттила (Матинпало, Бьернинен) - 02:39.

2:0 - Охтамаа (Рантанен, Маннинен) - 03:31.

3:0 - Покка (Сеппяля, Какко) - 18:36.

4:0 - Бьернинен (Песонен, Сеппяля) - 22:54.

5:0 - Ламмикко (Сеппяля) - 35:07.

6:0 - Капанен (Какко, Суомела) - 38:11.

7:0 - Матинпало (Бьернинен, Оксанен) - 42:41.

7:1 - Элерс (Крогсгор, Гаммельгор) - 42:53.