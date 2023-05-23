Сборная Швейцарии уступила Латвии на матче ЧМ-2023

В Риге (Латвия) завершился очередной матч групповой стадии чемпионата мира по хоккею 2023 года, в котором в группе В встречались сборные Швейцарии и Латвии. Встреча завершилась победой латышей в овертайме со счетом 4:3.
Победный гол в составе сборной Латвии на свой счет записал Рудольф Балцерс.
Для сборной Швейцарии это поражение стало первым на чемпионате мира 2023 года.
Чемпионат мира
Групповой этап. Группа А
Швейцария - Латвия - 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
Голы:
0:1 - Фрейбергс (Индрашис) - 21:43.
1:1 - Фиала (Корви) - 26:02.
1:2 - Аболс (Балцерс, Фрейбергс) - 26:34.
2:2 - Миранда (Риа, Корви) - 47:03.
3:2 - Амбюль (Фиала, Корви) - 53:46.
3:3 - Даугавиньш (Аболс, Балцерс) - 54:56.
3:4 - Балцерс (Балинскис, Якс) - 62:25.
источник: «Советский спорт»