Сборная Швейцарии уступила Латвии на матче ЧМ-2023

В Риге (Латвия) завершился очередной матч групповой стадии чемпионата мира по хоккею 2023 года, в котором в группе В встречались сборные Швейцарии и Латвии. Встреча завершилась победой латышей в овертайме со счетом 4:3.

Победный гол в составе сборной Латвии на свой счет записал Рудольф Балцерс.

Для сборной Швейцарии это поражение стало первым на чемпионате мира 2023 года.

Чемпионат мира

Групповой этап. Группа А

Швейцария - Латвия - 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы:

0:1 - Фрейбергс (Индрашис) - 21:43.

1:1 - Фиала (Корви) - 26:02.

1:2 - Аболс (Балцерс, Фрейбергс) - 26:34.

2:2 - Миранда (Риа, Корви) - 47:03.

3:2 - Амбюль (Фиала, Корви) - 53:46.

3:3 - Даугавиньш (Аболс, Балцерс) - 54:56.

3:4 - Балцерс (Балинскис, Якс) - 62:25.