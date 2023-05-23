Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года.
После завершения последних матчей групповой стадии турнира определились все пары первой стадии плей-офф турнира.
В четвертьфинале сыграют следующие пары:
Швейцария – Германия;
США – Чехия;
Канада – Финляндия;
Швеция – Латвия.
Четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в Латвии и Финляндии. Встречи будут сыграны 25 мая.
27 мая на турнире состоятся полуфинальные встречи, а 28 мая - матч за третье место и финал.
Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.
источник: «Советский спорт»