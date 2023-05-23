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Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года

Четвертьфиналы пройдут 25 мая.
23 мая 2023 23:30
автор: Александр Кожевников

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года.

После завершения последних матчей групповой стадии турнира определились все пары первой стадии плей-офф турнира.

В четвертьфинале сыграют следующие пары:

Швейцария – Германия;

США – Чехия;

Канада – Финляндия;

Швеция – Латвия.

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в Латвии и Финляндии. Встречи будут сыграны 25 мая.

27 мая на турнире состоятся полуфинальные встречи, а 28 мая - матч за третье место и финал.

Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.

источник: «Советский спорт»
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года
Четвертьфиналы пройдут 25 мая.
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