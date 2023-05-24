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Шайба и две передачи Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Даллас» в третьем матче серии плей-офф НХЛ

«Голден Найтс» в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
24 мая 2023 08:15
автор: Степан Шереметьев

«Вегас» на выезде оказался сильнее «Далласа» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Голден Найтс».

В составе победителей отличились Джонатан Маршессо, Уильям Каррьер, Алекс Пьетранжело и Иван Барбашев, в активе которого также две результативные передачи.

Таким образом, «Вегас» повел в серии 3-0. Следующий матч между командами состоится 26 мая.

Финал Запада

«Даллас» – «Вегас» – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Голы:

0:1 – Маршессо (Барбашев, Айкел), 1:11

0:2 – Барбашев (Руа), 5:57

0:3 – Каррьер (Колесар, Блюгерс), 7:10

0:4 – Пьетранжело (Руа, Барбашев), 28:28

Вратари: Уэджвуд 10/11, Эттинджер 2/5 – Хилл 34/34.

Счет в серии: 0-3

источник: «Советский спорт»
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