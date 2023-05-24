Российский нападающий Барбашев признан второй звездой матча «Даллас» - «Вегас»

«Вегас» на выезде оказался сильнее «Далласа» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Голден Найтс».

Форвард гостей Иван Барбашев отличился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В итоге россиянин был признан второй звездой встречи.

Первой звездой стал голкипер «Вегаса» Эдин Хилл, отразивший все 34 броска, а тройку лучших замкнул его одноклубник Алекс Пьетранжело, отметившийся голом.

Добавим, что «Голден Найтс» повели в серии 3-0. Следующий матч между командами состоится 26 мая.