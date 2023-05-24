ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российский нападающий Барбашев признан второй звездой матча «Даллас» - «Вегас»

В этой встрече форвард отличился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
24 мая 2023 08:34
автор: Степан Шереметьев

«Вегас» на выезде оказался сильнее «Далласа» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Голден Найтс».

Форвард гостей Иван Барбашев отличился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В итоге россиянин был признан второй звездой встречи.

Первой звездой стал голкипер «Вегаса» Эдин Хилл, отразивший все 34 броска, а тройку лучших замкнул его одноклубник Алекс Пьетранжело, отметившийся голом.

Добавим, что «Голден Найтс» повели в серии 3-0. Следующий матч между командами состоится 26 мая.

Российский нападающий Барбашев признан второй звездой матча «Даллас» - «Вегас»
В этой встрече форвард отличился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
24.05.2023 08:34
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Шайба и две передачи Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Даллас» в третьем матче серии плей-офф НХЛ
«Голден Найтс» в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
24.05.2023 08:15
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года
Четвертьфиналы пройдут 25 мая.
23.05.2023 23:30
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная Швейцарии уступила Латвии на матче ЧМ-2023
Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме.
23.05.2023 23:11
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная Финляндии разгромила Данию на чемпионате мира по хоккею
23.05.2023 23:04
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сергей Толчинский продолжит карьеру в СКА
Ранее хоккеист выступал в «Авангарде».
23.05.2023 22:33
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в «Ак Барсе»
Прошлый сезон хоккеист провел в СКА.
23.05.2023 22:24
Хоккей
автор: Александр Кожевников
СКА близок к подписанию контракта с двукратным победителем Кубка Гагарина
Ранее этот хоккеист выступал за московский ЦСКА.
23.05.2023 21:55
Хоккей
Определились две пары четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею
Оставшиеся участники стадии 1/4 финала мирового первенства станут известны после матча Швейцария — Латвия.
23.05.2023 19:37
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Сборная США одолела команду Швеции в овертайме на чемпионате мира
Встреча завершилась со счетом 4:3.
23.05.2023 19:00
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика