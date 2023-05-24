ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

СКА подтвердил переход Толчинского

Последние три года нападающий играл в «Авангарде».
СКА подтвердил переход Толчинского
24 мая 2023 09:49
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

СКА подтвердил, что подписал пятилетний контракт с нападающим Сергеем Толчинским.

Толчинский с 2020 года выступал в составе омского «Авангарда». В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 28-летний нападающий принял участие в 68 встречах, набрав 56 (16+40) очков. В плей-офф — 7 (5+2) очков в 14 матчах.

Толчинский является воспитанником ЦСКА. Он успел поиграть в том числе и в Северной Америке - в АХЛ и НХЛ. В Национальной хоккейной лиге Толчинский провел четыре матча в составе «Каролины».

источник: ХК СКА
СКА подтвердил переход Толчинского
СКА подтвердил переход Толчинского
Последние три года нападающий играл в «Авангарде».
24.05.2023 09:49
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Российский нападающий Барбашев признан второй звездой матча «Даллас» - «Вегас»
Российский нападающий Барбашев признан второй звездой матча «Даллас» - «Вегас»
В этой встрече форвард отличился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
24.05.2023 08:34
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Шайба и две передачи Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Даллас» в третьем матче серии плей-офф НХЛ
Шайба и две передачи Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Даллас» в третьем матче серии плей-офф НХЛ
«Голден Найтс» в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
24.05.2023 08:15
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года
Четвертьфиналы пройдут 25 мая.
23.05.2023 23:30
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная Швейцарии уступила Латвии на матче ЧМ-2023
Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме.
23.05.2023 23:11
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная Финляндии разгромила Данию на чемпионате мира по хоккею
23.05.2023 23:04
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сергей Толчинский продолжит карьеру в СКА
Ранее хоккеист выступал в «Авангарде».
23.05.2023 22:33
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в «Ак Барсе»
Прошлый сезон хоккеист провел в СКА.
23.05.2023 22:24
Хоккей
автор: Александр Кожевников
СКА близок к подписанию контракта с двукратным победителем Кубка Гагарина
Ранее этот хоккеист выступал за московский ЦСКА.
23.05.2023 21:55
Хоккей
Определились две пары четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею
Оставшиеся участники стадии 1/4 финала мирового первенства станут известны после матча Швейцария — Латвия.
23.05.2023 19:37
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика