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«Амур» подписал контракт с экс-форвардом «Металлурга»

Хоккеист ранее привлекался в сборную России для участия в Евротуре.
24 мая 2023 13:36
автор: Александр Поволоцкий

«Амур» объявил о подписании соглашения с нападающим Анатолием Никонцевым.

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, контракт с 32-летним хоккеистом рассчитан до конца грядущего сезона и носит односторонний характер. в минувшем чемпионате Анатолий выступал за «Металлург».

Отметим, что Никонцев также играл за «Северсталь» и «Спартак».

В минувшем сезоне форвард провел в регулярном чемпионате 39 встреч и отметился 12 (9+3) очками. В розыгрыше плей-офф на счету Анатолия 4 матча без результативных действий.

источник: ХК «Амур»
«Амур» подписал контракт с экс-форвардом «Металлурга»
Хоккеист ранее привлекался в сборную России для участия в Евротуре.
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