«Амур» подписал контракт с экс-форвардом «Металлурга»

«Амур» объявил о подписании соглашения с нападающим Анатолием Никонцевым.

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, контракт с 32-летним хоккеистом рассчитан до конца грядущего сезона и носит односторонний характер. в минувшем чемпионате Анатолий выступал за «Металлург».

Отметим, что Никонцев также играл за «Северсталь» и «Спартак».

В минувшем сезоне форвард провел в регулярном чемпионате 39 встреч и отметился 12 (9+3) очками. В розыгрыше плей-офф на счету Анатолия 4 матча без результативных действий.