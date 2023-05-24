«Северсталь» подписала контракт с канадским защитником

«Северсталь» подписала контракт с защитником из Канады.

Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, сталевары заключили соглашение с Марком Барберио. Договор с 33-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.

В прошлом чемпионате Барберио выступал за минское «Динамо». Ранее канадский защитник играл за «Ак Барс». В НХЛ он выступал за «Тампа-Бэй», «Монреаль» и «Колорадо».

В минувшей регулярке Марио провел 67 матчей и набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету защитника шесть голевых передач в 6 матчах.