ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Северсталь» подписала контракт с канадским защитником

Хоккеист имеет опыт выступления в НХЛ.
24 мая 2023 15:01
автор: Александр Поволоцкий

«Северсталь» подписала контракт с защитником из Канады.

Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, сталевары заключили соглашение с Марком Барберио. Договор с 33-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.

В прошлом чемпионате Барберио выступал за минское «Динамо». Ранее канадский защитник играл за «Ак Барс». В НХЛ он выступал за «Тампа-Бэй», «Монреаль» и «Колорадо».

В минувшей регулярке Марио провел 67 матчей и набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету защитника шесть голевых передач в 6 матчах.

источник: КХЛ
«Северсталь» подписала контракт с канадским защитником
Хоккеист имеет опыт выступления в НХЛ.
24.05.2023 15:01
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Локомотив» продлил контракт с нападающим Авериным
Хоккеист провел почти 800 матчей в КХЛ.
24.05.2023 14:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Амур» подписал контракт с экс-форвардом «Металлурга»
Хоккеист ранее привлекался в сборную России для участия в Евротуре.
24.05.2023 13:36
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кравец останется главным тренером «Авангарда» в новом сезоне
Специалист подписал однолетний контракт.
24.05.2023 10:40
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
СКА подтвердил переход Толчинского
СКА подтвердил переход Толчинского
Последние три года нападающий играл в «Авангарде».
24.05.2023 09:49
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Российский нападающий Барбашев признан второй звездой матча «Даллас» - «Вегас»
Российский нападающий Барбашев признан второй звездой матча «Даллас» - «Вегас»
В этой встрече форвард отличился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
24.05.2023 08:34
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Шайба и две передачи Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Даллас» в третьем матче серии плей-офф НХЛ
Шайба и две передачи Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Даллас» в третьем матче серии плей-офф НХЛ
«Голден Найтс» в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
24.05.2023 08:15
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года
Четвертьфиналы пройдут 25 мая.
23.05.2023 23:30
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная Швейцарии уступила Латвии на матче ЧМ-2023
Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме.
23.05.2023 23:11
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Сборная Финляндии разгромила Данию на чемпионате мира по хоккею
23.05.2023 23:04
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика