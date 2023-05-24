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Барков сыграет в четвертом матче серии плей-офф НХЛ против «Каролины»

В случае победы «пантеры» выйдут в финал Кубка Стэнли.
24 мая 2023 18:49
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Флориды» Александр Барков сможет принять участие в четвертом матче финала Восточной конференции плей-офф НХЛ против «Каролины».

Напомним, что в третьей игре финский хоккеист провел на льду всего около четырех минут. Барков не выходил на площадку после силового приема форварда «Каролины» Джека Друри.

Как сообщает пресс-служба «пантер» со ссылкой на слова главного тренера Пола Мориса, травма оказалась несерьезной и Александр сыграет в четвертой встрече.

Добавим, что счет в серии — 3-0 в пользу «Флориды». Четвертый матч состоится 25 мая на льду «пантер» и начнется в 3:00 по московскому времени.

источник: ХК «Флорида Пантерз»
Барков сыграет в четвертом матче серии плей-офф НХЛ против «Каролины»
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