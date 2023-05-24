Яшкин пока ведет переговоры только со СКА

Агент чешского форварда Дмитрия Яшкина высказался относительно будущего своего клиента.

Напомним, что по завершению сезона у 30-летнего хоккеиста истек контракт со СКА и он стал свободным агентом.

«В данный момент мы ведем переговоры только со СКА, но прогресс в них незначительный. При этом мы знаем, что к Дмитрию проявляет интерес ряд других клубов КХЛ», — цитирует Глеба Чистякова «Матч ТВ».

Добавим, что в минувшем сезоне Яшкин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ. Дмитрий провел 67 матчей, в которых набрал 62 (40+22) очка.