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Названы претенденты на приз лучшему генменеджеру НХЛ в сезоне-2022/2023

В список вошли менеджеры «Далласа», «Бостона» и «Флориды».
24 мая 2023 19:34
автор: Александр Кожевников

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила претендентов на приз «Лучшему генеральному менеджеру» сезона-2022/2023.

В спсиок номинантов вошли Джим Нилл («Даллас Старз»), Дон Суини («Бостон Брюинз») и Билл Зито («Флорида Пантерз»).

«Даллас» по итогам регулярного чемпионата НХЛ занял четвертое место в Западной конференции. Сейчас «Старз» выступает в полуфинале плей-офф НХЛ и уступает «Вегас Голден Найтс» 0-3 в серии.

«Бостон» выиграл регулярный чемпионат, установив новый рекорд НХЛ - 135 очков в 82 встречах. В плей-офф «Брюинз» уступили «Флориде» 3-4 в серии в первом раунде.

«Флорида» стала восьмой в регулярном чемпионате, набрав 92 очка. В финале Востока подопечные Пола Мориса ведут в серии с «Каролиной Харрикейнз» 3-0.

источник: NHL (НХЛ)
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