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Спортивный директор «Динамо» Сопин: мы рассчитались с игроками по бонусной части

По регламенту у команды было время до 31 мая.
24 мая 2023 20:43
автор: Александр Кожевников

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о том, как обстоят дела с выплатами бонусной части заработной платы игрокам клуба.

«Могу подтвердить, что ещё на прошлой неделе мы рассчитались по бонусной части. По регламенту мы должны были это сделать до 31 мая. Завершилось ли комплектование команды? Нет, мы работаем активно на рынке, и думаю, что скоро новости об изменениях в составе команды обязательно будут», - приводит слова Сопина «Чемпионат».

«Динамо» в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги уступило в первом раунде Кубка Гагарина «Торпедо» 2-4.

источник: Чемпионат.com
Спортивный директор «Динамо» Сопин: мы рассчитались с игроками по бонусной части
По регламенту у команды было время до 31 мая.
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