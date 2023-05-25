36 сэйвов Бобровского вывели «Флориду» в финал Кубка Стэнли

В четвертом матче финальной серии Восточной конференции «Флорида Пантерз» на своем льду обыграла «Каролину Харрикейнз» и вышла в финал Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Энтони Дюклер, Райан Ломберг, а также Мэттью Ткачук, оформивший дубль в большинстве.

Гости ответили шайбами Пола Штястны, Теуво Терявяйнена и Йеспера Фаста.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский провел на площадке весь матч и отразил 36 из 39 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года. В решающем противостоянии клуб поборется за трофей с победителем пары «Даллас Старз» - «Вегас Голден Найтс».