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36 сэйвов Бобровского вывели «Флориду» в финал Кубка Стэнли

В последний раз команда билась за трофей в 1996 году.
25 мая 2023 08:07
автор: Александр Шульгин

В четвертом матче финальной серии Восточной конференции «Флорида Пантерз» на своем льду обыграла «Каролину Харрикейнз» и вышла в финал Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Энтони Дюклер, Райан Ломберг, а также Мэттью Ткачук, оформивший дубль в большинстве.

Гости ответили шайбами Пола Штястны, Теуво Терявяйнена и Йеспера Фаста.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский провел на площадке весь матч и отразил 36 из 39 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года. В решающем противостоянии клуб поборется за трофей с победителем пары «Даллас Старз» - «Вегас Голден Найтс».

источник: «Советский спорт»
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