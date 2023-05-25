ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бобровский не сдержал слез после гола, обеспечившего «Флориде» выход в финал Кубка Стэнли

Вратарь выступает в лиге с сезона 2010/2011.
25 мая 2023 08:23
автор: Александр Поволоцкий

В Санрайзе завершился четвертый матч финальной серии Восточной конференции НХЛ между «Флоридой» и «Каролиной».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «пантер» со счетом 4:3. Эта победа позволила «Флориде» выйти в финал Кубка Стэнли.

Автором победного гола стал форвард хозяев Мэттью Ткачук. Он забросил шайбу за 4,3 секунды до завершения третьего периода. После этого в трансляцию попал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.Судя по кадрам, 34-летний хоккеист не смог сдержать слез и заплакал от радости.

Скриншот трансляции/Sportsnet

Отметим, что для Бобровского предстоящий финал Кубка Стэнли станет первым в карьере. Ранее он выступал за «Филадельфию» и «Коламбус», но не добивался такого результата.

источник: «Советский спорт»
Двое россиян сыграют в финале Кубка Стэнли
На данный момент известно лишь одно имя хоккеиста.
25.05.2023 09:02
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Флорида» получила приз принца Уэльского за победу в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ
Для «Пантерз» это второй приз в истории.
25.05.2023 08:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бобровский не сдержал слез после гола, обеспечившего «Флориде» выход в финал Кубка Стэнли
Вратарь выступает в лиге с сезона 2010/2011.
25.05.2023 08:23
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бобровский признан второй звездой четвертого матча серии плей-офф НХЛ с «Каролиной»
Встреча прошла в Санрайзе на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене».
25.05.2023 08:09
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
36 сэйвов Бобровского вывели «Флориду» в финал Кубка Стэнли
36 сэйвов Бобровского вывели «Флориду» в финал Кубка Стэнли
В последний раз команда билась за трофей в 1996 году.
25.05.2023 08:07
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Спортивный директор «Динамо» Сопин: мы рассчитались с игроками по бонусной части
По регламенту у команды было время до 31 мая.
24.05.2023 20:43
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Яшкин пока ведет переговоры только со СКА
Хоккеист сборной Чехии родился в Омске.
24.05.2023 19:39
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Названы претенденты на приз лучшему генменеджеру НХЛ в сезоне-2022/2023
В список вошли менеджеры «Далласа», «Бостона» и «Флориды».
24.05.2023 19:34
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Барков сыграет в четвертом матче серии плей-офф НХЛ против «Каролины»
В случае победы «пантеры» выйдут в финал Кубка Стэнли.
24.05.2023 18:49
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Северсталь» подписала контракт с канадским защитником
Хоккеист имеет опыт выступления в НХЛ.
24.05.2023 15:01
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика