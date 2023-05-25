Бобровский не сдержал слез после гола, обеспечившего «Флориде» выход в финал Кубка Стэнли

В Санрайзе завершился четвертый матч финальной серии Восточной конференции НХЛ между «Флоридой» и «Каролиной».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «пантер» со счетом 4:3. Эта победа позволила «Флориде» выйти в финал Кубка Стэнли.

Автором победного гола стал форвард хозяев Мэттью Ткачук. Он забросил шайбу за 4,3 секунды до завершения третьего периода. После этого в трансляцию попал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.Судя по кадрам, 34-летний хоккеист не смог сдержать слез и заплакал от радости.

Скриншот трансляции/Sportsnet

Отметим, что для Бобровского предстоящий финал Кубка Стэнли станет первым в карьере. Ранее он выступал за «Филадельфию» и «Коламбус», но не добивался такого результата.