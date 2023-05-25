«Флорида» получила приз принца Уэльского за победу в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ

«Флорида» завоевала первый трофей в текущем сезоне НХЛ.

Напомним, что сегодня «Пантерз» обыграли «Каролину» (4:3) в четвертом матче серии плей-офф и вышли в финал Кубка Стэнли.

После завершения встречи игроки «Флориды» получили приз принца Уэльского за победу в финале Восточной конференции. Церемония награждения прошла на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены».

Добавим, что «пантеры» уже брали этот трофей в 1996 году.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с победителем противостояния «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» (3-0).