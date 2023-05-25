Двое россиян сыграют в финале Кубка Стэнли

Стал известен первый российский хоккеист, который сыграет в финале Кубка Стэнли-2023.

Напомним, что сегодня «Флорида» обыграла «Каролину» (4:3) в четвертом матче серии и стала участницей решающего противостояния. За «пантер» выступает российский голкипер Сергей Бобровский.

Таким образом, в этом сезоне Кубок Стэнли точно завоюет хоккеист из РФ.

В другом полуфинале играют «Вегас» и «Даллас». Счет в серии здесь - 3-0 в пользу «Голден Найтс».

Отметим, что за «Вегас» выступает российский нападающий Иван Барбашев, а за «Даллас» - форвард Евгений Дадонов.