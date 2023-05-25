«Сложно переоценить его вклад»: нападающий «Флориды» – об игре Бобровского в серии с «Каролиной»

Нападающий «Флориды» Ник Казинс оценил выступление голкипера «пантер» Сергея Бобровского в матчах плей-офф НХЛ. По его словам, российский вратарь сыграл ключевую роль в выходе команды в финал Кубка Стэнли.

Напомним, в полуфинальной серии «Флорида» победила «Каролину» со счетом 4-0, а в заключительном матче Бобровский отразил 36 бросков из 39.

«Отдаю должное Бобровскому, тому, как он готовится к матчам, тому, как уверенно и спокойно чувствует себя в воротах. Возможно, он самый трудолюбивый парень, с которым я когда-либо играл. Сложно переоценить его вклад, мы счастливы, что он с нами», – цитирует Казинса Bally Sports.