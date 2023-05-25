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«Сложно переоценить его вклад»: нападающий «Флориды» – об игре Бобровского в серии с «Каролиной»

Россиянин помог «пантерам» выйти в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года.
25 мая 2023 09:38
автор: Артур Гичунцев

Нападающий «Флориды» Ник Казинс оценил выступление голкипера «пантер» Сергея Бобровского в матчах плей-офф НХЛ. По его словам, российский вратарь сыграл ключевую роль в выходе команды в финал Кубка Стэнли.

Напомним, в полуфинальной серии «Флорида» победила «Каролину» со счетом 4-0, а в заключительном матче Бобровский отразил 36 бросков из 39.

«Отдаю должное Бобровскому, тому, как он готовится к матчам, тому, как уверенно и спокойно чувствует себя в воротах. Возможно, он самый трудолюбивый парень, с которым я когда-либо играл. Сложно переоценить его вклад, мы счастливы, что он с нами», – цитирует Казинса Bally Sports.

источник: «Советский спорт»
«Сложно переоценить его вклад»: нападающий «Флориды» – об игре Бобровского в серии с «Каролиной»
Россиянин помог «пантерам» выйти в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года.
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