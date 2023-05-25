«Трактор» официально объявил о возвращении в команду Кравцова

«Трактор» официально объявил о подписании контракта с нападающим Виталием Кравцовым.

Напомним, что минувший сезон 23-летний хоккеист начинал в «Нью-Йорк Рейнджерс», а затем был обменян в «Ванкувер».

Как сообщает пресс-служба «Трактора», соглашение с Виталием заключено до конца сезона-2024/25. В составе челябинской команды форвард дважды выигрывал бронзу чемпионата КХЛ (2018, 2022).

В минувшем сезоне Кравцов провел 44 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 8 (4+4) очков.