Кожевников: Бобровский — великий вратарь, «Флорида» заиграла благодаря ему

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в розыгрыше Кубка Стэнли нынешнего сезона.

«Не нужно говорить о каком-то преобразовании — Бобровский великий вратарь. Он собрался и почувствовал, что имеет шанс на Кубок Стэнли. Команда тоже в это поверила — сразу игра пошла по-другому. Бобровский стопроцентный лидер в этом плей-офф — команда-то заиграла благодаря ему. Да, мало кто ожидал такого выступления от него, но он великий мастер. Дай бог, чтобы Бобровскому с командой удалось завоевать Кубок Стэнли», - приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Ранее «Флорида» со счетом 4-0 в серии переиграла «Каролину» и вышла в финал турнира во второй раз в истории клуба.