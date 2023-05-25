«Бобровский подтверждает статус вратаря высокого класса». Каменский - о выходе «Флориды» в финал

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил вклад российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в игру команды.

Напомним, что «пантеры» во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка Стэнли.

«Бобровский подтверждает статус вратаря высокого класса и помогает команде побеждать. Остался один шаг до Кубка Стэнли, до главной мечты каждого хоккеиста. Хочу пожелать ему удачи. Бобровский — лидер «Флориды»? Там и Ткачук забивает. Выигрывает вся команда», — цитирует Каменского «Чемпионат».

Добавим, что в четырех матча финала Восточной конференции с «Каролиной» (4-0) россиянин пропустил шесть шайб, отражая 96,6% бросков.