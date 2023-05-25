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Крылов объявил, что покидает пост председателя совета директоров «Авангарда»

Его обязанности будут возложены на бывшего форварда команды.
25 мая 2023 13:30
автор: Александр Поволоцкий

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сделал важное заявление.

Функционер сообщил о том, что покидает свой пост.

«Сeгодня настал день, когдa клуб должен быть в руках человeка, который обладает всеми нeобходимыми спортивными компетенциями, который живeт хоккеем и готов нести ответствeнность за свою работу – и это Антон Курьянов. Тепeрь он поведет «Авангард» зa собой, как когда-то с успeхом делал это на льду. Мне же нужно сосрeдоточиться на своих бизнес-проектах, которые трeбуют моего стопроцентного участия. Я уже не смогу удeлять клубу столько внимания, сколько должен», - цитирует Крылова пресс-служба «Авангарда».

Отметим, что функционер занимал эту должность в клубе с 2018 года. За это время команда один раз завоевала Кубок Гагарина и еще однажды сыграла в финале.

Добавим, что ранее Курьянов стал генеральным менеджером «Авангарда».

источник: ХК «Авангард»
Крылов объявил, что покидает пост председателя совета директоров «Авангарда»
Его обязанности будут возложены на бывшего форварда команды.
25.05.2023 13:30
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