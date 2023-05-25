Абрамов подписал новый контракт с ЦСКА

ЦСКА подписал новый контракт с форвардом команды Виталием Абрамовым.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на четыре сезона.

Отметим, что Виталий выступает за ЦСКА с 2021 года. Вместе с командой нападающий дважды выигрывал Кубок Гагарина.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/2023 форвард сыграл за армейцев 52 матча, в которых набрал 16 очков — забросил 11 шайб и отдал пять результативных передач. В плей-офф на счету Абрамова четыре шайбы и одна результативная передача в 26 матчах.