ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Демонстрирует всей планете силу русской вратарской школы». Третьяк - об успехах Бобровского

Вратарь впервые сыграет в финале Кубка Стэнли.
25 мая 2023 15:41
автор: Александр Поволоцкий

Президент ФХР Владислав Третьяк оценил вклад российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в успех команды.

Ранее «пантеры» со счетом 4-0 в серии переиграла «Каролину» и вышли в финал турнира во второй раз в истории клуба.

«От всей души поздравляю Бобровского с большим успехом, с выходом в финал плей-офф НХЛ. Сейчас Бобровский – один из сильнейших вратарей мира, он демонстрирует всей планете силу русской вратарской школы. Впереди у него финал, выиграть решающую серию – это всегда самое трудное», – цитирует Третьяка «Чемпионат».

Добавим, что в четырех матча финала Восточной конференции Сергей пропустил шесть шайб, отражая 96,6% бросков.

источник: Чемпионат.com
«Демонстрирует всей планете силу русской вратарской школы». Третьяк - об успехах Бобровского
Вратарь впервые сыграет в финале Кубка Стэнли.
25.05.2023 15:41
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Абрамов подписал новый контракт с ЦСКА
В 2016 году хоккеист был выбран в 3-м раунде драфта НХЛ под общим 65-м номером клубом «Коламбус».
25.05.2023 14:06
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Крылов объявил о том, что покидает пост председателя совета директоров «Авангарда»
Его обязанности будут возложены на бывшего форварда команды.
25.05.2023 13:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Бобровский подтверждает статус вратаря высокого класса». Каменский - о выходе «Флориды» в финал
Вратарь впервые поборется за Кубок Стэнли.
25.05.2023 13:11
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Ничушкин продолжит играть за «Колорадо»
Ничушкин продолжит играть за «Колорадо»
Хоккеист завоевал Кубок Стэнли в составе команды.
25.05.2023 12:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кожевников: Бобровский — великий вратарь, «Флорида» заиграла благодаря ему
«Пантерз» вышли в финал Кубка Стэнли.
25.05.2023 12:45
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Лада» заключила контракт с форвардом Бабенко
Тольяттинский клуб вернулся в КХЛ,
25.05.2023 11:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Генменеджер «Трактора»: у Кравцова высокая мотивация доказать состоятельность
Хоккеист выигрывали медали чемпионата КХЛ в составе клуба.
25.05.2023 10:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Трактор» официально объявил о возвращении в команду Кравцова
Форвард является воспитанником челябинской школы хоккея.
25.05.2023 10:27
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Сложно переоценить его вклад»: нападающий «Флориды» – об игре Бобровского в серии с «Каролиной»
«Сложно переоценить его вклад»: нападающий «Флориды» – об игре Бобровского в серии с «Каролиной»
Россиянин помог «пантерам» выйти в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года.
25.05.2023 09:38
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика