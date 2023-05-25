«Демонстрирует всей планете силу русской вратарской школы». Третьяк - об успехах Бобровского

Президент ФХР Владислав Третьяк оценил вклад российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в успех команды.

Ранее «пантеры» со счетом 4-0 в серии переиграла «Каролину» и вышли в финал турнира во второй раз в истории клуба.

«От всей души поздравляю Бобровского с большим успехом, с выходом в финал плей-офф НХЛ. Сейчас Бобровский – один из сильнейших вратарей мира, он демонстрирует всей планете силу русской вратарской школы. Впереди у него финал, выиграть решающую серию – это всегда самое трудное», – цитирует Третьяка «Чемпионат».

Добавим, что в четырех матча финала Восточной конференции Сергей пропустил шесть шайб, отражая 96,6% бросков.