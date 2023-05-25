Давыдов: Бобровского подстегнула ситуация в начале плей-офф НХЛ, когда он сидел в запасе

Тренер вратарей ярославского «Локомотива», бывший тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов высказался об успешном выступлении российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Я уверен, что Сергея подстегнула та ситуация в начале плей-офф, когда он сидел в запасе. Думаю, это был определённый для него триггер, это по-хорошему его мотивировало. И дальнейшие события это показали. Играет он ровно, мощно, с запасом, выдает всё то, что накопил. Чисто по-человечески я рад, что он дошёл до этого. Он заслужил это своим отношением к работе, профессии, хоккею», - приводит слова Давыдова ТАСС.

Напомним, «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, обыграв «Каролину» со счетом 4-0 в серии.