Сборная Германии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, обыграв Швейцарию

Сборная Германии победила Швейцарию со счетом 3:1 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

В составе немецкой команды забивали Максимилиан Кастнер (7-я минута), Йон Петерка (38), Нико Штурм в меньшинстве (39). У швейцарцев заброшенной шайбой отличился Йонас Зигенталер (21).

Соперник сборной Германи по полуфиналу определится только по завершению всех матчей прошлой стадии.

Чемпионат мира по хоккею-2023

Четвертьфинал

Швейцария - Германия - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Зигенталер, 20:47 - Кастнер, 6:25; Петерка, 37:51; Штурм, 38:27 (м)