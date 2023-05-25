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Дадонов не сыграет за «Даллас» в решающем матче с «Вегасом»

Россиянин пропустит встречу из-за травмы.
25 мая 2023 21:57
автор: Александр Шульгин

Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов пропустит предстоящий четвертый матч финальной серии Западной конференции, в котором его команда сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Как сообщил журналист Дэн Розен, ссылаясь на главного тренера команды Питера Дебура, россиянин получил травму, которая не позволит ему выйти на лед.

Напомним, игра пройдет 26 мая в Далласе и может стать последней для команды Дадонова. Счет в серии 3-0 в пользу «Вегаса».

Первым финалистом Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз», накануне обыгравшая «Каролину Харрикейнз» (4:3). Счет в серии стал 4-0 в пользу «пантер».

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