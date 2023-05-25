Сборная Канады победила Финляндию и сыграет с Латвией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сегодня, 25 мая, состоялся матч ¼ финала чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Финляндии. Встреча завершилась в пользу «кленовых листьев» со счетом 4:1.

В составе победителей по шайбе забросили Джек Куинн (7-я минута), Сэмми Бле (31-я), Майкл Корконе (43-я) и Тайлер Тоффоли (58-я). У проигравших на 57-й минуте отличился Теэму Хартикайнен.

Таким образом, североамериканцы вышли в полуфинал, где сыграют против сборной Латвии, одолевшей Швецию. В другой паре за выход в финал поспорят команды США и Германии. Оба матча пройдут 27 мая.