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Сборная Канады победила Финляндию и сыграет с Латвией в полуфинале ЧМ по хоккею

«Кленовые листья» выбили с турнира действующих чемпионов мира.
Сборная Канады победила Финляндию и сыграет с Латвией в полуфинале ЧМ по хоккею
25 мая 2023 22:38
автор: Артур Гичунцев
автор фото: IIHF

Сегодня, 25 мая, состоялся матч ¼ финала чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Финляндии. Встреча завершилась в пользу «кленовых листьев» со счетом 4:1.

В составе победителей по шайбе забросили Джек Куинн (7-я минута), Сэмми Бле (31-я), Майкл Корконе (43-я) и Тайлер Тоффоли (58-я). У проигравших на 57-й минуте отличился Теэму Хартикайнен.

Таким образом, североамериканцы вышли в полуфинал, где сыграют против сборной Латвии, одолевшей Швецию. В другой паре за выход в финал поспорят команды США и Германии. Оба матча пройдут 27 мая.

источник: «Советский спорт»
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