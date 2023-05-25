Латвия обыграла Швецию и впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира

В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборная Латвии нанесла поражение команде Швеции и впервые в своей истории вышла в полуфинал турнира.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу прибалтийской команды, в составе которой отличились Данс Лочмелис, Микс Индрашис и Янис Якс, реализовавший большинство.
Шведы ответили точным броском Тимоти Лильегрена.
Таким образом, в полуфинале Латвия сыграет со сборной Канады.
Другую пару составили США и Германия.
Чемпионат мира
1/4 финала
Швеция - Латвия - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы:
0:1 - Лочмелис (Индрашис, Букартс), 12:56
1:1 - Лильегрен (Раймонд, Линдхольм), 29:41
1:2 - Индрашис (Букартс, Якс), 45:55
1:3 - Якс (Букратс, Индрашис), 53:46 (5х4)
Вратари: Юханссон - Шилов.
источник: «Советский спорт»