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«Даллас» без Дадонова вырвал победу у «Вегаса» и сократил отставание в серии плей-офф НХЛ

Все решилось в овертайме.
26 мая 2023 08:11
автор: Артур Гичунцев

Четвертый матч финала Западной конференции НХЛ между «Далласом» и «Вегасом» завершился в пользу хозяев – 3:2 ОТ.

Автором решающего броска стал Джо Павелски. В основное время дубль оформил Джейсон Робертсон. У проигравших отличились Вильям Карлссон и Джонатан Маршессо.

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов пропустил встречу, а его соотечественник, форвард «Вегаса» Иван Барбашев очков не набрал.

Таким образом, «Старз» сократили отставание в серии – 1-3. Следующий матч команды проведут 28 мая. Он стартует в 3.00 мск.

источник: «Советский спорт»
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