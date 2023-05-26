Глава IIHF объяснил, почему сборные России и Беларуси не допускают до международных соревнований

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, с чем связаны санкции в отношении сборных России и Беларуси.

По словам функционера, это решение направлено на «защиту соревнований и делегатов из России и Беларуси». Также президент IIHF подчеркнул, что они не связаны с политической напряженностью.

«Мы не позволим превращать обсуждения в политические дебаты. Мы будем говорить о соревнованиях, спорте, хочу заверить, что мы не принимаем никакого политического давления», – отметил Тардиф, чьи слова приводит Sport24.ru.

Также Тардиф сообщил, что возвращение сборных России и Беларуси к международным турнирам обсудят в марте 2024 года.