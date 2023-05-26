Назаров уверен, что на Западе боятся сборную России по хоккею 

Бывший главный тренер «Сочи» Андрей Назаров предположил, почему сборная России не принимает участие в розыгрыше чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Для меня непонятно, почему для нашей страны в ИИХФ просто берут и отменяют хоккей. Думаю, все просто: на Западе опасаются, что сборная России может выиграть чемпионат мира. Очень сомнительное и непонятное решение, изначально смешали политику со спортом, а теперь мы видим скучные полуфиналы. Организаторы нас просто испугались. Побоялись, что мы станем чемпионами», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Добавим, что в полуфинал чемпионата мира по хоккею пробились сборные Канады, Латвии, США и Германии.

Напомним, что с весны прошлого года сборная России отстранена от международных соревнований.