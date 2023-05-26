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Фетисов заявил, что чемпионат мира по хоккею 2023 года для него не существует

По мнению советского хоккеиста, обсуждать мировое хоккейное первенство является преступлением перед Россией. 
26 мая 2023 17:31
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник сборной СССР по хоккею и ЦСКА Вячеслав Фетисов высказался насчет проходящего чемпионата мира по хоккею-2023 в Латвии и Финляндии.

«Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление — транслировать его у нас в стране, еще и обсуждать его итоги. Тема для меня закрыта. Это преступление — обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в полуфинал хоккейного мундиаля пробились сборные Канады, Латвии, США и Германии. В субботу, 27 мая состоится матч 1/2 финала турнира между канадскими и латвийский хоккеистами, в тот же день пройдет встреча национальных команд США и Германии.

источник: «Спорт-Экспресс»
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