Фетисов заявил, что чемпионат мира по хоккею 2023 года для него не существует

Бывший защитник сборной СССР по хоккею и ЦСКА Вячеслав Фетисов высказался насчет проходящего чемпионата мира по хоккею-2023 в Латвии и Финляндии.

«Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление — транслировать его у нас в стране, еще и обсуждать его итоги. Тема для меня закрыта. Это преступление — обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в полуфинал хоккейного мундиаля пробились сборные Канады, Латвии, США и Германии. В субботу, 27 мая состоится матч 1/2 финала турнира между канадскими и латвийский хоккеистами, в тот же день пройдет встреча национальных команд США и Германии.